Французький військовий через суперечку на ігровому форумі War Thunder «злив» засекречені дані танка Leclerc

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Військовослужбовець французької армії у розпал суперечки на форумі компʼютерної гри War Thunder розкрив засекречені дані бойового танка Leclerc S2. Суперечку він виграв, але модератори форуму вчинок не оцінили.

Про це повідомляє журнал PC Gamer.

Користувач RED_CROSS «втер носа» іншим користувачам, опублікувавши характеристику турелі з керівництва навідника. Він доводив, що швидкість обертання башти танка на 360 градусів — 11 секунд з кутовим градусом 31, а не 40.

Спочатку він доводив свою правоту на словах, стверджуючи, що особисто працював в моделі S2. Коли словами закінчилися — опоненти побачили вирізку з технічного керівництва.

Gaijin Entertainment

Суперечку танкіст виграв, але у відповідь отримав критику. Користувачі засудили його за публікацію секретних даних у відкритому доступі, а модератори форуму видалили файл.

«Хлопці, це не смішно — це витік секретних документів сучасного обладнання. Ви ставите під загрозу життя багатьох, які щодня працюють з цими танками. Памʼятайте, ми будемо видаляти такі документи і блокувати за це», — написав модератор форуму.