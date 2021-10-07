У Бразилії поліція знайшла у чоловіка понад тисячу нацистських раритетних речей на мільйони доларів

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The Washington Post / Twitter

Бразильська поліція у Ріо-де-Жанейро знайшла у домі підозрюваного у педофілії тисячу нацистських памʼятних речей, загальна вартість яких мільйони доларів. Про це повідомляє The Washington Post.

Колекція з понад тисячі предметів включала речі від нацистських знаків розрізнення і уніформи до зображень Адольфа Гітлера і прапорів і медалей Третього рейху. Також у чоловіка виявили запаси зброї, боєприпасів тієї епохи і дитячу порнографію.

Ідеться про 58-річного чоловіка, розслідування щодо нього показало, що він «наближався до дітей» у своєму районі і намагався затягнути їх додому. Слідчі вважали, що він вже зґвалтував одну неповнолітню і, можливо, поглумився над іншими дітьми.

Reuters із посиланням на детектива пише, що підозрюваний походить з багатої родини інвесторів і ймовірно, використовував свій спадок, щоб зібрати колекцію з нацистських речей.

«Він розумний і красномовний хлопець, але він заперечує Голокост, гомофоб, педофіл і каже, що полює на гомосексуалістів. Я не лікар, але він здається мені божевільним психопатом», — розповів детектив.

Чоловікові предʼявили звинувачення в сексуальному посяганні, незаконному зберіганні вогнепальної зброї і підбурюванні до расової дискримінації.

У роки після Другої світової війни Південна Америка стала притулком для нацистських військових злочинців і посадовців, що рятуються від судового переслідування. Німеччина і Бразилія, у якої була найбільша фашистська партія за межами Європи в той час, також мали міцні звʼязки до війни.