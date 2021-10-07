У Білорусі завели нову кримінальну справу проти співробітників незалежного видання Tut.by

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tut.by

Стосовно співробітників білоруського видання Tut.by завели нову кримінальну справу. Тепер їх звинувачують у «розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі».

Покаранням за цією статтею є позбавлення волі на строк до 12 років, повідомляє саме видання.

У травні поточного року пресслужба Комітету держконтролю Білорусі повідомила, що стосовно співробітників Tut.by було порушено кримінальну справу про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

Після цього силовики затримали 15 осіб, зокрема тих, хто не був співробітником компанії. 11 з них досі перебувають у СІЗО. Термін утримання їх під вартою ще 18 вересня продовжили на два місяці. Правозахисники вважають обвинувачених у справі політвʼязнями.