У Білорусі завели нову кримінальну справу проти співробітників незалежного видання Tut.by
- Автор:
- Софія Телішевська
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tut.by
Стосовно співробітників білоруського видання Tut.by завели нову кримінальну справу. Тепер їх звинувачують у «розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі».
Покаранням за цією статтею є позбавлення волі на строк до 12 років, повідомляє саме видання.
У травні поточного року пресслужба Комітету держконтролю Білорусі повідомила, що стосовно співробітників Tut.by було порушено кримінальну справу про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Після цього силовики затримали 15 осіб, зокрема тих, хто не був співробітником компанії. 11 з них досі перебувають у СІЗО. Термін утримання їх під вартою ще 18 вересня продовжили на два місяці. Правозахисники вважають обвинувачених у справі політвʼязнями.
- 13 серпня суд Центрального району Мінська визнав екстремістськими видання Tut.by і його аналоги в соціальних мережах і месенджерах. Рішення суду торкнулося і Zerkalo.io, яке частина співробітників Tut.by створила в липні.
- У грудні 2020 року Tut.by — на той момент найбільш прочитуване білоруське мережеве видання — було позбавлене статусу ЗМІ рішенням Економічного суду Мінська.