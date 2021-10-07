Група ексслідчих у США заявила, що встановила особу серійного вбивці Зодіака

Новини

У США група колишніх слідчих заявила, що встановила особу серійного вбивці відомого під прізвиськом Зодіак, який в кінці 1960-х років вбив щонайменше пʼятьох людей у Північній Каліфорнії.

Про це пише CNN.

Ним виявився маляр Гері Френсіс Пост, який помер у 2018 році у віці 80 років. Розкрити особистість Зодіака вдалося групі дослідників-ентузіастів The Case Breakers, до якої увійшли понад 40 приватних детективів, журналістів і офіцерів військової розвідки. Вирахувати вбивцю вдалося завдяки речовим доказам з місць злочинів і показаннями свідків. Ідентифікувати Поста допоміг і шрам на лобі, який був зображений на фотороботі вбивці.

У ФБР заявили, що справа Зодіака все ще не закрита. «Справа «Убивця Зодіак» залишається відкритою. У нас немає нової інформації, якою можна поділитися», — йдеться в заяві бюро.

Зодіак — це американський серійний убивця, який діяв у штаті Каліфорнія, на околицях міста Сан-Франциско у 1960—1970-х роках. Точна кількість його жертв невідома — сам він стверджував, що їх майже 40, але поліція повʼязує з ним напади лише на сімох людей, двоє з яких вижили.

Правоохоронці так і не змогли спіймати злочинця або хоча б дізнатися його справжнє ім’я. Сам же Зодіак часто листувався з поліцією і місцевими ЗМІ та надіслав їм кілька зашифрованих послань. Проблемою його пошуку було те, що жертви давали абсолютно різні показання. Основним підозрюваним у цій справі був американець Артур Лі Аллен, якого затримали і засудили за розбещення неповнолітніх. Однак суперечки щодо того, чи дійсно він був Зодіаком, точаться і досі, хоча Аллен помер ще у 1992 році. Частина доказів підтверджують його винуватість, зокрема покази свідків і процедура упізнання, але експертизи почерків і ДНК, навпаки, заперечують його причетність.