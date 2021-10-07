Авіакомпанія Qantas виконала найдовший у своїй історії безпосадковий рейс

Новини

Videvo

Літак австралійської авіакомпанії Qantas, на борту якого перебували 107 пасажирів, подолав 15 тисяч 20 кілометрів, провівши в повітрі 17 годин 25 хвилин. Це був вивізний рейс, пише CNN.

З аеропорту Буенос-Айресу (столиця Аргентини) лайнер вилетів 6 жовтня о 12:45 за місцевим часом і приземлився в австралійському Дарвіні о 17:30.

У Qantas зазначили, що частина маршруту проходила над Антарктидою. Раніше найтривалішим вважався рейс Qantas з міста Перт у Лондон.

Через коронавірус кордони Австралії були закриті з 24 березня 2020 року. Іноземців у країну не пускають і досі. За 16 місяців у країні виконали кілька сотень вивізних рейсів із 20 країн світу.