Офіс генпрокурора розповів деталі схем у «справі Труханова»: 16 людей завдали збитків на понад 680 мільйонів гривень

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Facebook / Геннадий Труханов

Офіс генерального прокурора розповів деталі справи мера Одеси Геннадія Труханова. У злочинній організації було 10 людей, з них пʼятеро — чиновники, шестеро — співучасники, усі вони діяли під керівництвом відомого бізнесмена.

Деталі прокуратура повідомила в четвер, 7 жовтня.

За даними слідства, в Одесі під керівництвом місцевого бізнесмена (ЗМІ пишуть, що ідеться про Володимира Галантерника, якого вважають тіньовим «господарем» Одеси) сформувалася злочинна організація, яка в період з лютого 2016 року по червень 2019-го передавала комунальну землю під забудову всупереч інтересам міста. Місту завдано збитків на понад 558 мільйонів гривень.

Підозри підписали пʼятьом місцевим чиновникам:

меру Геннадію Труханову;

двом депутатам — головам постійних комісій Одеської мерії VII (попереднього) скликання;

директору одного з департаментів мерії, яка є адвокатом;

колишньому прокурору області, який наразі є адвокатом.

Перший механізм схеми — через малу приватизацію. Посадовці відповідали за те, аби міська рада ухвалювала рішення про передачу комунальної нерухомості у приватну власність. Нерухомість передавали компаніям, які повʼязані з бізнесменом. Після цього компанії набували право користуватись землею під виглядом обслуговування нерухомості, а фактично ж мали намір використати її під забудову житловими комплексами.

Другий механізм — це звільнити від будівель землі, які мали економічно вигідне та привабливе розташування в Одесі, для забудови житловими комплексами, зокрема землі рекреаційного призначення. Спочатку землі передавали комунальним підприємствам, а потім вони укладали договори про спільну діяльність із приватними компаніями. Доходу від цих операцій місто не отримувало, натомість компанії-забудовники оплачували право на користування землею бізнесменові, який і керував схемою.

Крім того, члени злочинної організації заволоділи понад 131 мільйоном гривень коштів місцевого бюджету, коли купували до комунальної власності нежитлові приміщення.

Таким чином загальний збиток від дій всіх учасників схеми становить понад 689 мільйонів гривень.