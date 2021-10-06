Астронавти NASA на МКС вперше змогли виростити перець. Урожай буде в кінці жовтня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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«Хʼюстон, у нас є перець» — таким заголовком NASA повідомило, що американським астронавтам на Міжнародній космічній станції вперше вдалося виростити перець чилі.
Квітки кущів запилили в центрі імені Джона Кеннеді і продовжили це робити на МКС. У космосі ріст плодів сповільнився (причину ще треба зʼясувати), і не всі квітки в цілому розвинулися у плоди, але астронавти очікують на перший врожай вже до кінця жовтня.
Вирощування кущів відбувалося в рамках експерименту Plant Habitat-04. Він дав розуміння астронавтам, як вирощувати рослини і овочі в умовах мікрогравітації в довгострокових місіях в космосі.
Про початок Plant Habitat-04 у липні повідомляла астронавтка NASA Меган Макартур. Пізніше вона показала відео із поливом рослин.
- У 2019 ізраїльська харчова компанія Aleph Farms оголосила, що вперше успішно «виростила» мʼясо на Міжнародній космічній станції.