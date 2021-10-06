Канада запровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для держслужбовців і мандрівників

Новини

Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images

У Канаді запроваджують обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для держслужбовців і мандрівників всередині країни повітряним або залізничним транспортом.

Про це оголосив канцлер Канади Джастін Трюдо 6 жовтня.

Згідно з новими правилами, державні службовці, зокрема співробітники Королівської канадської кінної поліції, повинні будуть підтвердити свій статус вакцинації до 29 жовтня. Тих, хто не бажає оприлюднювати свій статус вакцинації або пройти повну вакцинацію, відправлять у відпустку без збереження заробітної плати вже 15 листопада.

З 30 жовтня мандрівники, які планують виліт з аеропортів Канади або подорож поїздами VIA Rail і Rocky Mountaineer, повинні будуть пройти повну вакцинацію. Незабаром також будуть запроваджені суворі вимоги для круїзних суден.

Як зазначили в уряді Канади, короткий перехідний період, протягом якого ще не повністю вакциновані мандрівники зможуть подорожувати, якщо покажуть негативний ПЛР-тест на COVID-19 протягом 72 годин після поїздки, триватиме до 30 листопада.

Для мандрівників, викритих у фальсифікації документів, а також для транспортних операторів, які не будуть дотримуватися правил, в уряді пообіцяли «серйозні наслідки».

Окрім цього, до 30 жовтня має бути розроблена політика вакцинації працівників галузі повітряного, залізничного та морського транспорту.