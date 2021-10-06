Організатори Burning Man через наслідки пандемії виставили на аукціон колекцію арт-обʼєктів

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Організатори арт-фестивалю Burning Man, який проходить в пустелі Блек-Рок в Неваді, виставили на онлайн-аукціоні Sothebyʼs колекцію з 191 арт-обʼєкта, щоб зібрати гроші на проведення наступних фестивалів.

Як пише Artnet News, у організаторів закінчуються кошти через наслідки пандемії — фестиваль повноцінно не проводили два роки поспіль.

На торги, які триватимуть до 8 жовтня, виставили скульптури, прикраси, фотографії, інсталяції, картини і навіть автомобіль-ракету, оцінений у $50 тисяч. Деякі лоти стартують від $100.

«Ми впевнені, що виживемо і у 2022-му станемо сильнішими, ніж будь-коли», — сказала креативний директор Burning Man Кім Кук.

Організатори Burning Man сподіваються на проведення фестивалю у 2022 році, на тлі посиленої кампанії з вакцинації.