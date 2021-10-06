Начальнику служби безпеки «Київпастрансу» оголосили про підозру за фіктивний договір про охорону трамвайних станцій

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Valik Chernetskyi / Unsplash

Київська міська прокуратура оголосила підозру начальнику служби безпеки та надзвичайних ситуацій «Київпастрансу» за фіктивний договір про охорону трамвайних станцій.

Про це пише пресслужба прокуратури.

Слідство вважає, що дії чоловіка нанесли збитки у розмірі 3,3 мільйона гривень, які виділили на організацію охорони об’єктів критичної інфраструктури.

У 2019 році «Київпастранс» уклав договір з приватною охоронною компанією для охорони станцій швидкісного трамваю, а також здійснення на них пропускного режиму. На кошти цієї компанії було перераховано 4,1 мільйона гривень з бюджету.

«Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що обсяги та вартість охоронних послуг не відповідали заявленим у документах. Фірма не мала у штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договору та залучала до чергувань сторонніх осіб без відповідної кваліфікації. На окремих об’єктах охорона була відсутня взагалі», — зазначили у прокуратурі.