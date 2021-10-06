У Відні силовики обшукали офіс канцлера Курца через підозру у корупції. Він перебуває під слідством

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В Австрії провели обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца, а також у штаб-квартирі його Австрійської народної партії у Відні.

Про це повідомляє видання Der Standard.

Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. В основі звинувачень лежать дослідження, які за рахунок Мінфіну опублікували у ЗМІ. Вони нібито містять неправдиві дані та мали просувати політику уряду.

У середу, 6 жовтня, кілька слідчих увійшли в офіс партії в центрі Відня з ордером на обшук, який містив аж 100 сторінок. Обшук також відбувся в канцелярії глави уряду.

У списку фігурантів є найближче оточення канцлера — радник Штефан Штайнер, спеціаліст зі звʼязків зі ЗМІ Джеральд Флейшманн, генеральний секретар Міністерства фінансів Томас Шмід, ексміністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.

Наразі ідеться про договори про співпрацю зі ЗМІ на суму близько €1,3 мільйона. Ці гроші, за даними слідства, використовували, щоб впливати на зміст і час публікацій.

Партія Курца опублікувала пресреліз про обшук, в якому всі звинувачення названо неправдивими.

Як повідомляє AFP, о 18:20 за Києвом в прокуратурі Австрії підтвердили факт розслідування щодо самого канцлера Курца.

«Канцлер Австрії Себастьян Курц знаходиться під слідством у зв'язку із даними про те, що державні гроші були використані у корупційній угоді для забезпечення позитивного висвітлення [політики партії Курца] в бульварній газеті [Oesterreich]», — сказано в повідомленні.