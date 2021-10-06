Більшість британців вже не підтримують рішення вийти з ЄС
- Автор:
- Софія Ходєва
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Більшість британців через пʼять років після референдуму про вихід з Європейського Союзу не підтримують це рішення та тепер вважають брекзіт провалом. Про це свідчать результати опитування, яке провела компанія Savanta ComRes, повідомляє EurActiv.
У дослідженні, яке пройшло наприкінці вересня, взяли участь 2 тисячі британців. Зараз 52% опитаних вважають хибним рішення про вихід з ЄС. Ще 26% опитаних вважають, що брекзіт мав невдалі наслідки для Британії.
Водночас приблизно троє з п’яти виборців, які проголосували за брекзіт, задоволені своїм вибором. Прихильники лейбористів і ліберал-демократи більш ніж у три рази частіше за прихильників консерваторів говорять про те, що Brexit був невдалим.
Кожен пʼятий з тих, хто голосує за партію чинного премʼєра Бориса Джонсона, каже, що політика повторного вступу в ЄС підвищить шанси консерваторів на наступних виборах.
Однак наразі жодна велика британська партія не підтримує приєднання до ЄС, а опозиційна Лейбористська партія відкинула плани щодо приєднання до єдиного ринку.
- У 2016 році в Британії відбувся референдум, на якому британці майже порівну проголосували щодо виходу з Європейського Союзу (тоді явка становила 72,2%, а розподіл був 51,9% за брекзіт і 48,2% — проти). Країна була членом ЄС з 1976 року.