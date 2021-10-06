Більшість британців вже не підтримують рішення вийти з ЄС

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Більшість британців через пʼять років після референдуму про вихід з Європейського Союзу не підтримують це рішення та тепер вважають брекзіт провалом. Про це свідчать результати опитування, яке провела компанія Savanta ComRes, повідомляє EurActiv.

У дослідженні, яке пройшло наприкінці вересня, взяли участь 2 тисячі британців. Зараз 52% опитаних вважають хибним рішення про вихід з ЄС. Ще 26% опитаних вважають, що брекзіт мав невдалі наслідки для Британії.

Водночас приблизно троє з п’яти виборців, які проголосували за брекзіт, задоволені своїм вибором. Прихильники лейбористів і ліберал-демократи більш ніж у три рази частіше за прихильників консерваторів говорять про те, що Brexit був невдалим.

Кожен пʼятий з тих, хто голосує за партію чинного премʼєра Бориса Джонсона, каже, що політика повторного вступу в ЄС підвищить шанси консерваторів на наступних виборах.

Однак наразі жодна велика британська партія не підтримує приєднання до ЄС, а опозиційна Лейбористська партія відкинула плани щодо приєднання до єдиного ринку.