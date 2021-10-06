BMW, Audi, Mercedes та радянський автопром. «Укрпошта» розпродасть парк своїх старих автомобілів

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Ukrposhta / Flickr

«Укрпошта» почала розпродаж старих автомобілів, серед яких моделі світових брендів та машини радянського автопрому.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Загалом планується продати 1 600 «непридатних до роботи» одиниць транспорту, які не використовуються підприємством більше 10 років.

«Серед автомобілів, які «Укрпошта» буде реалізовувати, BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980—1990 років випуску, а також екземпляри, випущені за радянських часів — ЗІЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ, де є найстаріше авто «ЗІЛ-ММЗ 555» 1968 року випуску, трактори та інші», — пояснили у компанії.

Їх продадуть через систему електронного аукціону «ProZorro. Продажі». Оцінювальна вартість усіх авто склала 10,9 млн грн без ПДВ.

«Попередньо проведено незалежну оцінку ринкової вартості авто та отримано дозвіл на продаж цього майна від Міністерства інфраструктури», — повідомили в компанії.

Голова компанії Ігор Смілянський розповів, що у 2016 році аналіз виявив, що третина автопарку «Укрпошти» непридатна для експлуатації.

«За цей час ми придбали більш ніж 3 000 нових автівок (з них 1 800+ у цьому році) та скоротили середній вік з 15 до 7», — похвалився Смілянський. Він пояснив, подальше утримання автівок на балансі, зрештою, призвело б до того, що вони стали непридатними навіть для продажу у якості металобрухту.

«А так ми виручимо від їх реалізації 10,9 млн грн, які вкладемо у ремонти відділень, закупівлю техніки та оновлення іншої інфраструктури», — зазначив Смілянський.