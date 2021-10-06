Нобелівську премію з хімії присудили за нові методи синтезу молекул

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Лауреатами Нобелівської премії в галузі хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст з Німеччини та Девід Макміллан зі США. Нагороду вони отримали за відкриття нових методів синтезу молекул.

Вважалося, що існує всього два типи каталізаторів: метали і ферменти. Незалежно один від одного Ліст і Макміллан розробили новий спосіб побудови молекул — асиметричний органокаталіз, заснований на малих органічних молекулах.

На його основі ведуться дослідження нових фармацевтичних препаратів, крім того, він допомагає зробити хімію більш екологічною.

В останні роки Нобелівською премією з хімії нагороджували за відкриття, які межували з біологією. У 2020 році нагороду отримали Еммануель Шарпантьє (Інститут інфекційної біології Товариства Макса Планка) і Дженніфер Дудна (Каліфорнійський університет в Берклі) «за розвиток методу редагування генома».

У 2018 року переможцями стали Френсіс Арнольд за спрямовану еволюцію ферментів, а також Джордж Сміт і сер Грегорі Вінтер за фаговий дисплей пептидів і антитіл.