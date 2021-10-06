«Просто неправда». Цукерберг відреагував на свідчення ексменеджерки Facebook про нехтування безпекою користувачів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Christophe Morin / IP3 / Getty Images
Засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг спростував звинувачення в тому, що компанія ставить прибуток вище за безпеку користувачів.
Про це він написав на своїй сторінці.
«В основі цих звинувачень лежить ідея про те, що ми ставимо прибуток вище за безпеку і благополуччя. Це просто неправда. Наприклад, один крок, який був поставлений під сумнів, — це коли ми запровадили зміну значущих соціальних взаємодій у стрічці новин. Ця зміна показала менше вірусних відео і більше контенту від друзів і сімʼї, що ми і зробили, знаючи, що через це люди будуть проводити менше часу на Facebook, але дослідження показало, що це правильно для благополуччя людей», — написав він.
Також Цукерберг звертає увагу, що якби Facebook ігнорувала ситуацію з безпекою, то навряд чи створювала дослідницьку програму, яка визначає ступінь безпеки та впливу соцмережі на користувачів.
«Якщо ми не дбаємо про боротьбу зі шкідливим контентом, то навіщо нам наймати стільки фахівців — більше, ніж будь-яка інша компанія в нашому секторі? І якщо соціальні мережі несуть таку ж відповідальність за поляризацію суспільства, як стверджують деякі люди, то чому ми спостерігаємо посилення поляризації у США, в той час, як вона залишається незмінною або знижується в багатьох країнах із таким же інтенсивним використанням соціальних мереж?» — наполягає очільник компанії.
- Напередодні в Сенаті США на слуханнях виступила колишня менеджерка з продукту Facebook Френсіс Хауген. Вона була таємним інформатором ЗМІ та передала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і документів компанії, які свідчать про те, що Facebook знає про «токсичний» вплив свого продукту на суспільство.
- Facebook ще перед виступом Хауген категорично відкинула всі звинувачення. Прессекретар Енді Стоун заявив, що Хауген пропрацювала в компанії менше ніж два роки, не мала прямих підлеглих, ніколи не була присутня на нарадах щодо прийняття важливих рішень і загалом не мала доступу до досліджень.