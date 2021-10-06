«Просто неправда». Цукерберг відреагував на свідчення ексменеджерки Facebook про нехтування безпекою користувачів

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Засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг спростував звинувачення в тому, що компанія ставить прибуток вище за безпеку користувачів.

Про це він написав на своїй сторінці.

«В основі цих звинувачень лежить ідея про те, що ми ставимо прибуток вище за безпеку і благополуччя. Це просто неправда. Наприклад, один крок, який був поставлений під сумнів, — це коли ми запровадили зміну значущих соціальних взаємодій у стрічці новин. Ця зміна показала менше вірусних відео і більше контенту від друзів і сімʼї, що ми і зробили, знаючи, що через це люди будуть проводити менше часу на Facebook, але дослідження показало, що це правильно для благополуччя людей», — написав він.

Також Цукерберг звертає увагу, що якби Facebook ігнорувала ситуацію з безпекою, то навряд чи створювала дослідницьку програму, яка визначає ступінь безпеки та впливу соцмережі на користувачів.

«Якщо ми не дбаємо про боротьбу зі шкідливим контентом, то навіщо нам наймати стільки фахівців — більше, ніж будь-яка інша компанія в нашому секторі? І якщо соціальні мережі несуть таку ж відповідальність за поляризацію суспільства, як стверджують деякі люди, то чому ми спостерігаємо посилення поляризації у США, в той час, як вона залишається незмінною або знижується в багатьох країнах із таким же інтенсивним використанням соціальних мереж?» — наполягає очільник компанії.