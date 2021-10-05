У Молдові відсторонили генпрокурора і відкрили на нього кримінальну справу. Посадовця звинувачують у фінансових махінаціях

Новини

Flickr / Konstantin T

У Молдові відсторонили від посади генерального прокурора Олександра Стояногло — через розпочате кримінальне провадження щодо нього.

Про це повідомив міністр юстиції республіки Сергій Литвиненко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, також призупинені повноваження заступника генпрокурора.

«Наразі в нас немає керівництва прокуратури. Хоча закон передбачає, що Вища рада прокурорів скликає засідання протягом 5 днів після такої ситуації, я вважаю за необхідне скликати позачергове засідання сьогодні [5 жовтня], щоб обрати та запропонувати тимчасового генерального прокурора президенту країни», — наголосив Литвиненко.

Зазначимо, раніше депутат від президентської партії «Дія і солідарність» (PAS) Ліліан Карп подав скаргу на Стояногло. Депутат звинуватив генпрокурора в причетності до фінансових махінацій.

Після цього для перевірки Стояногло призначили прокурора Антикорупційної прокуратури Віктора Фуртуне.

За даними молдовських ЗМІ, у Генеральній прокуратурі проводять обшуки, а самого Стояногло нібито затримали.

Як зазначає NewsMaker, скликане у закритому режимі позачергове засідання Вищої ради прокурорів, на якому мали призначити тимчасового виконувача обов’язків генпрокурора, не відбулося через відсутність кворуму. Наступне засідання має відбутися завтра, 6 жовтня.