На Миколаївщині під час розкопок знайшли підземний склеп І століття
- Автор:
- Софія Ходєва
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Wikipedia / voyager_a
Археологи Ольвійської міжнародної експедиції Інституту археології НАН України під час розкопок на некрополі відкрили нову поховальну споруду — підземний склеп, датований І століттям нашої ери.
Про це повідомляє Укрінформ.
Склеп складається з видовженого вузького коридору та трапецієподібної поховальної камери. Біля похилого входу знайшли половину червонолакової чашечки, за якою і встановили час поховання.
Заступниця директора Інституту археології НАН України Алла Буйських вважає, що такі поховання притаманні сарматам, які в той час мешкали в Ольвії.
Висота склепіння камери сягає одного метра, а стінки та підлога обмазані вапняковим розчином. Усю споруду вирізано у глиняному масиві на глибині 3—3,5 метра.
Археологи встановили, що склеп пограбували ще в давнину. Імовірно, грабіжники витягли тіло назовні, щоб зняти прикрашений одяг.
Від поховання збереглися лише залізні цвяхи з дерев’яного помосту, на який клали небіжчика, і понад сто різноманітних намистин з янтарю, сердоліку, агату, гагату, гірського кришталю та бісеру зі скляної пасти.
- Ольвія — стародавня держава античної доби, яка проіснувала тисячу років: з другої чверті VI століття до нашої ери до 70-х років IV століття нашої ери. Сьогодні це історико-археологічний заповідник НАН України, він розташований у селі Парутине Очаківського району Миколаївщини.