Міністр фінансів назвав напад на журналістів у кабінеті голови Укрексімбанку «неприпустимим»

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що неприємно здивований ситуацією з нападом на журналістів у кабінеті голови державного Укрексімбанку, і повідомив, що керівництво банку повинно було зробити все, аби уникнути конфлікту.

Про це він розповів в коментарі Інтерфаксу.

«Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно та зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобовʼязані та повинні відповідати на ці запитання настільки, наскільки це можливо», — підкреслив Марченко.

За його словами, наразі потрібно зробити все можливе, щоб вихід із конфлікту був максимально справедливим, також має бути відповідна реакція правоохоронців.