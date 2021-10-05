Міністр фінансів назвав напад на журналістів у кабінеті голови Укрексімбанку «неприпустимим»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що неприємно здивований ситуацією з нападом на журналістів у кабінеті голови державного Укрексімбанку, і повідомив, що керівництво банку повинно було зробити все, аби уникнути конфлікту.
Про це він розповів в коментарі Інтерфаксу.
«Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно та зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобовʼязані та повинні відповідати на ці запитання настільки, наскільки це можливо», — підкреслив Марченко.
За його словами, наразі потрібно зробити все можливе, щоб вихід із конфлікту був максимально справедливим, також має бути відповідна реакція правоохоронців.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого охоронці спробували зупинити запис. Вони скрутили оператора, відібрали у нього флешку із записаним відео з другої камери та винесли всю техніку з кабінету на годину.
- Увесь цей час знімальна група залишалась заблокованою у кабінеті голови правління банку в його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера, були присутні директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, охоронець і ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора «Схем».
- У самому банку факт нападу спростовують. Там пояснили, що інформація, яку запитували журналісти, є банківською таємницею, яку банки зобовʼязані зберігати. Тому працівники були змушені зупинити інтерв’ю.
- За фактом перешкоджання журналістській діяльності Національна поліція порушила кримінальне провадження. Голосіївська окружна прокуратура міста Києва розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» (ч. 1 ст. 171 КК України).