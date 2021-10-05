Нобелівську премію з фізики вручили за моделювання складних систем
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Королівська академія наук Швеції вирішила присудити Нобелівську премію з фізики трьом науковцям за відкриття в розумінні комплексних фізичних систем і моделювання клімату Землі.
Церемонія оголошення лауреатів відбулася у вівторок, 5 жовтня.
Ідеться про науковців Сюкуро Манабе (США), Клауса Хассельмана (Німеччина) та Джорджа Парізі (Італія).
Манабе і Хассельман отримали нагороду «за фізичне моделювання клімату Землі і надійний аналіз глобального потепління», а Джорджо Парізі був удостоєний премії «за відкриття того, як порядок і флуктуації взаємодіють у фізичних системах від атомів до планет».
Зазначимо, що цьогорічні лауреати знову ж таки через пандемію отримають свої нагороди в рідних країнах без урочистостей у Швеції.
- 4 жовтня Нобелівську премію з медицини вручили за відкриття рецепторів, які відповідають за температуру й дотик: як тепло, холод та механічна сила можуть ініціювати нервові імпульси, які дозволяють сприймати та адаптуватися до навколишнього світу.