Нобелівську премію з фізики вручили за моделювання складних систем

Новини

Королівська академія наук Швеції вирішила присудити Нобелівську премію з фізики трьом науковцям за відкриття в розумінні комплексних фізичних систем і моделювання клімату Землі.

Церемонія оголошення лауреатів відбулася у вівторок, 5 жовтня.

Ідеться про науковців Сюкуро Манабе (США), Клауса Хассельмана (Німеччина) та Джорджа Парізі (Італія).

Манабе і Хассельман отримали нагороду «за фізичне моделювання клімату Землі і надійний аналіз глобального потепління», а Джорджо Парізі був удостоєний премії «за відкриття того, як порядок і флуктуації взаємодіють у фізичних системах від атомів до планет».

Зазначимо, що цьогорічні лауреати знову ж таки через пандемію отримають свої нагороди в рідних країнах без урочистостей у Швеції.