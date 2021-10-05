Фільм «Не час помирати» побив рекорд касових зборів у Великій Британії

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Universal Pictures

Пʼятий і останній фільм про Джеймса Бонда «Не час помирати» перевершив всі сподівання щодо міжнародних касових зборів та встановив рекорд, пише The Guardian.

Стрічка Деніела Крейга зібрала у Великій Британії найвищі касові збори за перші вихідні прокату — 21 млн фунтів стерлінгів. Це більше, ніж зібрали дві попередні частини фільми про пригоди агента 007:

«Скайфол» — 20,2 млн фунтів стерлінгів;

«Спектр» — 19,8 млн фунтів стерлінгів.

Ці фільми займають друге і третє місця в списку найкасовіших фільмів у Великій Британії.

Зазначимо, що спершу премʼєру планували на квітень 2020 року, але через пандемію відклали на листопад 2020 року, потім на квітень 2021 року і, нарешті, наприкінці вересня таки відбулася світова прем’єра картини.

«Не час помирати» став першим голлівудським блокбастером, що зібрав 100 мільйонів доларів на міжнародному ринку, не беручи до уваги китайський кіноринок. Згідно з Deadline, фільм має заробити приблизно 113 мільйонів доларів у перші вихідні в міжнародному прокаті.

«Не час помирати» дебютує в США й Канаді 8 жовтня і в Китаї 29 жовтня, після чого касові збори стрічки повинні значно збільшитись.