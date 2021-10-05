«Не сподобалися запитання». Журналісти «Схем» заявили про напад під час запису інтервʼю з главою «Укрексімбанку»

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Engin_Akyurt \ pixabay

Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного «Укрексімбанку» Євгена Мецгера. За їх словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», яка також опублікувала аудіозапис інциденту.

Журналісти розповіли, що Мецгеру не сподобалося питання журналіста Кирила Овсяного про його позицію щодо розслідування, яке вони готують. Після цього Мецгер почав вимагати у охорони «скрутити» оператора і видалити відео. Журналіст зміг записати невдоволення ймовірно Мецгера на аудіо.

За словами журналістів, охорона банку застосувала силу до оператора і забрала дві камери і карти памʼяті із записом. Їх годину тримали в кабінеті Мецгера. Крім самого Мецгера, в кабінеті також були присутні директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець і ще один працівник банку, який і застосував силу.

По поверненню журналістам техніки відео із записом частини інтервʼю вже не було. Після цього журналісти і представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар зі своєю позицією щодо інциденту.