Pandora Papers: поліція Чехії перевірить причетність прем’єра до офшорів

Новини

CEEC-China 2018 / Flickr

Поліція Чехії перевірить прем’єр-міністра Андрія Бабіша та інших чехів на причетність до офшорних компаній після публікації розслідування Pandora Papers.

Про це відомство написало у своєму Twitter.

«Національний центр боротьби проти організованої злочинності SKPV розпочинає розслідування не лише щодо прем’єр-міністра Чеської Республіки, а й щодо усіх громадян Чехії, яких згадують у цій «справі». Однак зараз ми не будемо надавати більше інформації», — зазначили правоохоронці.

Сам Бабіш свою причетність до офшорів категорично відкидає.

«Гроші, які залишили чеський банк, оподатковувалися, це були мої гроші, і вони повернулися до чеського банку», — запевнив він.

До прем’єрства Бабіш був великим чеським бізнесменом у галузі сільського господарства, виробництва продуктів та хімікатів, а також мав власні ЗМІ. У 2014 році він став міністром фінансів, також створив власну партію. З 2017 року він очолює уряд Чехії.

У звіті Pandora Papers йдеться про те, що в 2009 році Бабіш вивів 22 мільйони доларів у офшорні компанії, через які придбав елітну нерухомість у Франції.