США вперше розмістять свої винищувачі п’ятого покоління поза межами країни

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Rob Schleiffert / Flickr

США взимку планують вперше розмістити свої винищувачі п’ятого покоління F-35A у Європі. Ескадрилья складатиметься із 27 літаків.

Про це пише Інтерфакс.

«Винищувачі прибудуть цієї зими», — заявив командир 495-ї ескадрильї, в яку увійдуть F-35A, підполковник Аян Маклафлін.

Їх розмістять на авіабазі Лейкенгіт в Англії. Це буде перше розміщення подібних винищувачів за межами США. Сама авіабаза розташована за 113 кілометрів від Лондона, і там наразі перебувають американські винищувачі F-15.

На 2022 рік інші країни Європи, такі як Нідерланди, Італія та Норвегія, також планують розміщення на своїх авіабазах винищувачів F-35.