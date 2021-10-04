США вперше розмістять свої винищувачі п’ятого покоління поза межами країни
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Rob Schleiffert / Flickr
США взимку планують вперше розмістити свої винищувачі п’ятого покоління F-35A у Європі. Ескадрилья складатиметься із 27 літаків.
Про це пише Інтерфакс.
«Винищувачі прибудуть цієї зими», — заявив командир 495-ї ескадрильї, в яку увійдуть F-35A, підполковник Аян Маклафлін.
Їх розмістять на авіабазі Лейкенгіт в Англії. Це буде перше розміщення подібних винищувачів за межами США. Сама авіабаза розташована за 113 кілометрів від Лондона, і там наразі перебувають американські винищувачі F-15.
На 2022 рік інші країни Європи, такі як Нідерланди, Італія та Норвегія, також планують розміщення на своїх авіабазах винищувачів F-35.
- У червні 2021 року уперше з часів Другої світової війни американські ударні літаки здійснили бойові вильоти з іноземного авіаносця. Винищувачі F-35B піднімалися в повітря з борту британського авіаносця HMS Queen Elizabeth.