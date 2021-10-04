У Каліфорнії стався витік нафти, влада заявила про загрозу катастрофи

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У суботу, 2 жовтня, біля берегів Каліфорнії, США, стався масштабний розлив нафти. Від нього постраждала екосистема, а влада каже про невідворотні наслідки для довкілля.

Про це повідомляє Washington Post.

У води океану потрапило майже 500 тисяч літрів нафти. Вона розлилася на відстань 20 кілометрів біля берегів округу Оранж.

У неділю ввечері на відстані 1,6 кілометра берегова охорона розмістила бонові огородження, завдяки чому приблизно 12 тисяч літрів нафти вдалося дістати з води. Але суміш все одно просочилася у болотно-водні угіддя Талберт Марш, де мешкають багато видів птахів.

Нафта надходила з платформи Elly — трубопроводу, який прокладений по дну Тихого океану та експлуатується компанією Amplify Energy. Виконавчий директор підприємства Мартін Уїлшер сказав, що компанія розслідує прорив, і дайвери вже пірнали біля ймовірного місця витоку. Нафта ж й надалі потрапляє у океан.

«Цей витік спричинив одну з найбільш руйнівних ситуацій, з якою мала справу наша спільнота», — заявила міська голова Гантінгтон-Біч Кім Кар. Вона додала, що місцева влада шукає можливостей притягти до відповідальності компанію, з трубопроводу якої стався витік, і попередила, що у наступні дні до берегів прибуватиме ще більше нафти.

Внаслідок отруєння вод вже скасували останній день популярного авіашоу Pacific Airshow та закрили більшу частину берега Гантінгтон-Біч.

Офіцер охорони здоровʼя округу Оранж Клейтон Чау закликав людей не купатися і навіть не збиратися на пляжах і попередив, що пари від розливу нафти можуть поширюватися вітром.

Еколог Шон Андерсон заявив, що від витоку найбільше постраждають тварини, які живуть просто на березі моря, зокрема морські птахи та ссавці. Також сильно постраждають піщані краби, які мешкають у місці, де хвилі зіштовхуються з берегом.