У Дніпрі затримали члена злочинної групи, яка виманила у європейців €9 млн

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У Дніпрі Національна поліція затримала четвертого підозрюваного у гучній справі про шахрайство в Європі, яке розслідується за матеріалами прокуратури німецького міста Бамберг.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора та МВС.

За даними слідства, упродовж 2017—2020 років організована злочинна група, у яку входили українці та громадяни інших країн, виманювала у європейців гроші. Вони пропонували жертвам інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їх вкладень у 100 й більше разів.

Коли люди хотіли вивести свої інвестиції в готівку, їм дзвонили оператори шахрайських колцентрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування та комісію за переведення в готівку — додатково 15% від суми. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти забирали організатори шахрайської схеми.

Задокументована сума збитків від цієї схеми склала 9 млн євро.

У березні та червні підозру оголосили першим трьом фігурантам, а двох із них уже заарештували з можливістю внесення застави у розмірі 325 млн гривень.

Четвертий підозрюваний, за даними слідства, відповідав за діяльність мережі колцентрів, залучених до шахрайської схеми. Вони знаходилися у Києві, Софії (Болгарія) та Белграді (Сербія).

Йому інкримінували ст. 255 (участь в злочинній організації), ст. 209 (відмивання грошей) і ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро. Зокрема, арештовано низку дорогих автомобілів: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.