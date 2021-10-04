«Наймасштабніше оновлення». «Укрзалізниця» оголосила тендер на 31 мільярд грн для придбання поїздів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Компанія «Укрзалізниця» оголосила тендер на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Оголошення про тендер зʼявилося 1 жовтня у системі Prozorro. Компанія планує придбати 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень. Також придбають 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі — понад 31,4 млрд грн.
«Таким чином, 60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих та нових регіональних маршрутах», — пояснили в компанії.
Зазначається, що до участі у тендерній закупівлі запросили відомих виробників — запити на комерційні пропозиції надіслали компаніям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та Крюківському вагонобудівному заводу. Заявки на участь у тендері прийматимуть до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня.
Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож постачання поїздів заплановані партіями до 2026 року.
- «Укрзалізниця» планує до кінця 2021 року продати непрофільні активи вартістю 500 млн гривень.
- У фінансовому плані АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік передбачено дохід у 93 мільярди гривень з прибутком на рівні 3,6 млрд грн і податками в бюджет на 24,7 млрд грн. Йдеться про значні інвестиції в оновлення рухомого складу, зокрема, оновлення 23,5 тисячі вантажних вагонів, і багато іншого