«Матеріал сюрпризом не став». Офіс генпрокурора відреагував на розслідування Pandora Papers про власників офшорів

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УНІАН

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що більшість інформації з розслідування журналістів «Слідства.Інфо» в рамках проєкту Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про офшорні компанії і відмивання коштів відома слідству й вивчається.

Про це вона написала у Facebook.

«Єдине, що можу сказати — лише те, що будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності ПриватБанку, давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше і перевіряється зараз практично «під мікроскопом». Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом», — написала вона.

Також генпрокурор заявила, що її образила спроба журналістів «натякнути» глядачеві, що Офіс генпрокурора гальмує розслідування справ проти компаній, які фігурують у справі про виведення коштів з ПриватБанку. «Рішуче заявляю, що манера, в якій підноситься цей натяк на нашу бездіяльність — чиста спекуляція», — підкреслила Венедіктова.

Крім того, вона звернулася до журналістів «Слідства.Інфо» з проханням спростувати заяву про те, що Офіс генпрокурора проігнорував їхній запит щодо інформації про хід розслідування кримінальних справ.

«Природньо, що така інформація на цьому етапі є закритою і ніхто не в праві її надати, не порушивши закон, про що добре знають детективи і прокурори. Але твердження, що запит журналістів був проігнорований — помилка, яку я прошу виправити», — резюмувала генпрокурор.