У Канаді розбився невеликий літак, який віз банер із написом «Ти вийдеш за мене?» Є загиблий

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У Канаді біля острова Сент-Елен розбився невеликий літак, який віз банер із пропозицією одружитися. Одна людина загинула, одна шпиталізована, більше людей на борту не було.

Про це повідомляє CBC News.

Інцидент стався увечері 2 жовтня. На місце події виїхали поліцейські, пожежники та слідчі з Ради з безпеки на транспорті Канади. Ніяких подробиць про обставини або причини катастрофи не розголошується. Рада безпеки збере інформацію і оцінить інцидент.

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Відомо, що літак розбився поряд з Мостом Згоди, який веде до острову Сент-Елен, де повним ходом йде музичний фестиваль Osheaga Get Together. Організатори заходу заявили, що інцидент не вплинув на фестиваль.