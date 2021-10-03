«Слідство.Інфо» хотіло показати в Малій опері фільм про «офшорний бізнес Зеленського», але керівництво закладу скасувало показ

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Пресслужба Офісу президента України

Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» анонсували на неділю, 3 жовтня, показ фільму «про бізнес президента Зеленського «Офшор 95», який мав мав відбутись у Малій опері. Однак керівництво закладу за кілька годин до премʼєри відмовилось від показу.

Про це повідомила керівниця «Слідство.Інфо» Анна Бабінець.

Вона переказує розмову із керівником Малої опери Олексієм Прасолом: «Подзвонив нам і сказав, що показу не буде — «ми не будемо показувати фільм про президента». Згодом Олексій написав, що у них немає світла і взагалі ремонт. Я приїхала, переконалися, що світло є, а ремонту немає. Однак постери з нашим фільмом з приміщення познімали, працівникам сказали, що короткий день — опера закривається о 17.00. Олексій сказав мені телефоном, що нічого не знає про наш фільм і кинув слухавку. Угода у нас укладена, локація оплачена».

«Бабель» телефонував до Малої опери по коментар, однак вказаний контактний номер не працює.

Що це за фільм?

2 жовтня журналісти проєкту «Слідство.Інфо» анонсували показ фільму «Офшор 95» — це частина міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайти фінансових даних. Фільм вони називають «розслідуванням про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського та брудні гроші олігарха Коломойського».

Премʼєра мала відбутись 3 жовтня о 19:00 у Києві у приміщенні Малої опери (Дегтярівська, 5).

Pandora Papers — це глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу. У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.