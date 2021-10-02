Політсила Саакашвілі на виборах в Грузії програє правлячій партії. Опозиція, ймовірно, буде протестувати

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Сьогодні, 2 жовтня, в Грузії проходять вибори в муніципальні органи влади. Грузини обирають 64 мерів і 2 068 депутатів місцевих законодавчих зборів. За даними екзит-полів, правляча партія «Грузинська мрія» набирає найбільше голосів, а політсила арештованого Міхеїла Саакашвілі йде на другому місці.

Дані екзит-полу, проведеного компанією IPSOS на замовлення телекомпанії «Мтавари» показують, що «Грузинська мрія» по країні взяла 38,6%, а «Єдиний національний рух» Саакашвілі — 33%.

Дані екзит-полу, проведеного компанією Gorbi на замовлення телекомпанії «Імеді» дають «Грузинській мрії» 47,6%, а «Єдиному національному рухові» — 27,1%.

На виборах мера столиці також лідирує представник правлячої партії Каха Каладзе. Ніка Мелія від партії Саакашвілі на другому місці. У Каладзе за даними від IPSOS 40,8% і 51,3% від Gorbi, а у Мелії 40,2% від IPSOS і від 34,6% Gorbi.

Для перемоги у першому турі кандидатам необхідно набрати більше 50% голосів.

Для обрання мажоритарних членів встановлений поріг у 40%. У всіх муніципалітетах, крім Тбілісі, встановлений поріг пропорційного представництва у 3%. У столичних зборах мандати будуть пропорційно розподілені тільки серед тих виборчих субʼєктів, які подолали позначку у 2,5% голосів.

Як передає «Sputnik Грузія», лідер «Єдиного національного руху» Мелія заявив, що «Грузинська мрія» начисто програла в столиці і її думку про грандіозну перемоги не поділяє опозиція Грузії.