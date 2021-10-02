За крісло мера Харкова боротимуться 13 кандидатів

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала ще 5 кандидатів на мера Харкова — всього на виборах балотується 13 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на секретарку виборчої комісії Катерину Шалупню.

«Самовисуванцями йдуть на вибори депутатка Харківської міської ради [«Слуга народу»] Аліна Мустафаєва, Сергій Ряполов, Микола Кукуріка, Віктор Величков та Денис Ярославський. Всього зареєстровано 13 кандидатів на посаду мера Харкова. Зараз вони вже повинні починати свої виборчі кампанії», — сказала Шалупня.

В реєстрації відмовили самовисуванцю Іджрану Ягуб огли Абдулаєву — у нього був не повний пакет документів.

Кандидатами також зареєстровані Костянтин Немічев від «Національного корпусу», Олександр Скорик від «Євросолідарності», колишній мер Харкова Михайло Добкін, Володимир Плетньов від Партії Шарія, ексдепутат міської ради Дмитро Маринін, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов від Блоку Кернеса, Валерій Говоров від ОПзЖ і Олександр Кондрусик з партії «Наш край».

Вибори мера відбудуться 31 жовтня у звʼязку зі смертю Геннадія Кернеса.