Восьмирічна бразильська дівчинка знайшла 18 астероїдів для NASA. Вона може стати наймолодшим астрономом у світі

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Мешканка Бразилії Ніколь Олівейра, якій всього вісім років, знайшла вже 18 астероїдів для програми NASA. Незабаром вона може офіційно стати наймолодшим астрономом у світі, перевершивши рекорд одразу на 10 років.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Ніколь Олівейра бере участь у програмі для молоді Asteroid Hunters. Це проєкт програми NASA у партнерстві з бразильським науковим міністерством, який дає змогу молоді самостійно робити відкриття — для цього достатньо завантажити безкоштовне програмне забезпечення.

Якщо знахідки Ніколь підтвердять науковці, що зазвичай займає кілька років, вона стане наймолодшим астрономом у світі. Рекорд зараз належить італійцю Луїджі Санніно, який відкрив астероїд 1998 AZ4 у віці 18 років.

Дівчинка працює над пошуком астероїдів вдома за комп’ютером, до якого підʼєднані два великі монітори. Ніколь Олівейра знайшла вже 18 небесних тіл і хоче назвати їх іменами бразильських вчених та членів своєї родини.

«Вона справді спостережлива. Ніколь відразу помічає точки на зображеннях, схожі на астероїди, і часто дає поради однокласникам, коли вони не впевнені, чи насправді їх знайшли», — сказав Геліомарціо Родрігес Морейра, вчитель астрономії Олівейри в приватній школі міста Форталеза на північному сході Бразилії, яку вона відвідує завдяки стипендії.

ScienceAlert пише, що сім’я Ніколь переїхала до Форталезе з рідного міста Масейо на початку цього року, коли дівчинка отримала стипендію для відвідування престижної школи. Її батькові, комп’ютерному вченому, вдалося зберегти свою роботу і працювати дистанційно.

Коли Ніколь було чотири роки, вона попросила собі на день народження телескоп. У сім’ї не було на нього грошей, тому батьки придбали прилад тільки через три роки.

Ніколь Олівейра також займається популяризацією науки. Для свого YouTube-каналу, вона брала інтерв’ю у Дуїлії Де Мелло, що відкрила супернову SN 1997D, а також міністром науки та технологій Маркусом Понтесом — єдиним на цей момент астронавтом Бразилії.

Ніколь мріє стати аерокосмічним інженером. «Я хочу, щоб у всіх дітей в Бразилії був доступ до науки», — каже вона.