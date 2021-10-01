У Білорусі ліквідували Гельсінський комітет. Це передостання незалежна правозахисна організація у країні
- Автор:
- Софія Ходєва
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Pixabay
Верховний суд Республіки Білорусь за позовом Міністерства юстиції ліквідував правозахисну організацію Білоруський Гельсінський комітет (БГК).
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Згідно з заявою Мін’юсту, під час парламентських виборів у жовтні 2004 року вони направляли спостерігачами на виборчі дільниці осіб, «які не були на той момент членами цього об’єднання». Крім цього, у заяві вказується, що комітет допустив грубе порушення податкового законодавства — невиплати у бюджет, і заборгованість досі не погасили.
Гарі Паханьянджла, заступник керівника Гельсінського комітету, який представляв організацію в суді, заявив, що БГК не згоден з доказами та підставами для позову, адже порушень у діяльності комітету не було.
Він додав, що комітет попросив перенести розгляд до завершення кримінальної справи, з якої взяли матеріали. Адже поки її не закриють, БГК не може надавати свої докази. Суд відмовився переносити засідання і 30 вересня ліквідував організацію.
Голова БГК Олег Гулак зауважив, що рішення про закриття комітету — політичне. Влада хотіла припинити роботу організацій, що зазнали тиску після виборів 2020 року. Гулак додав, що документи, які Мін’юст надає як докази, — підробка, і він їх насправді не підписував.
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