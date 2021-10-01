На посаду міністра з питань стратегічних галузей претендує бізнеследі Липівська-Ергюль. Вона подала відповідну декларацію

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Elena Lipovskaya-Ergul

Олена Липівська-Ергюль, яка значиться власницею торговельної марки «Експрес манікюр», претендує на посаду віцепремʼєра — міністра з питань стратегічних галузей. Про це свідчить подана нею 30 вересня уточнена декларація кандидата на відповідну посаду.

Інформація про її попередні місця роботи відсутня, імовірно, раніше вона не займала державних посад.

Згідно з документом, дохід Липівської-Ергюль за 2020 рік від основного місця роботи — зареєстрованої в Туреччині компанії Sahne Vizyon Casting Turism — становив 20,4 тис. грн. Водночас її чоловік — громадянин туреччини — за минулий рік отримав 633,84 тис. грн у турецькій компанії Tantur Tourism Co.

Крім того, жінка володіє земельною ділянкою площею 1 000 кв. м у селі Ревне Бориспільського району, а також спільно з чоловіком, донькою і батьком володіє квартирою у Києві на 71,5 кв. м та квартирою у Туреччині на 189,4 кв. м.

Вона також задекларувала три сумки Chanel загальною вартістю понад 700 тис. грн, одяг цієї марки і марки Fendi приблизно на два млн грн, а також ювелірні прикраси на суму близько 800 тис. грн.

В її власності перебуває автомобіль Range Rover Sport, а у власності чоловіка — Mercedes-Benz E180. Крім цього, на умовах договору лізингу з ТОВ «УЛФ-Фінанс» декларант користується Toyota Rav-4 Hybrid.

Кандидат на посаду також задекларувала готівкою 378 тис. доларів, 877 тис. євро і 1,5 млн гривень. Ще майже мільйон гривень вона позичила третім особам.

Нагадаємо, внаслідок ротацій в уряді, запланованих на першу декаду жовтня, імовірно, будуть звільнені міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.