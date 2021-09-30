Барбадос оголосив про вихід з-під британського правління та перетворення на республіку

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Острівна держава Барбадос оголосила про вихід з-під влади британської корони й перетворення у республіку.

Про це повідомляє CNW.

У пʼятницю парламент одноголосно проголосував за поправки до конституції, які з 30 листопада проголошують Барбадос республікою. Премʼєр-міністр країни Міа Моттлі заявила, що поправка до конституції скасовує указ 1966 року королеви Великої Британії, який затверджував її головою Барбадосу.

Новий закон кладе край Барбадосу як британській державі з того часу, як англійські поселенці вперше висадилися тут у 1625 році. При цьому Барбадос не планує змінювати назву. Зазначається, що переговори про вихід з-під британської юрисдикції велися з 1998 року.