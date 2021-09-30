У Шотландії відреставрують після пожежі столик, за яким Джоан Роулінг писала книжки про Гаррі Поттера

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The Elephant House / Facebook

У Шотландії, у місті Единбург відреставрують після пожежі у кафе столик, за яким Джоан Роулінг писала книги про Гаррі Поттера. Про це повідомляє BBC.

Пожежа у закладі The Elephant House спалахнула 24 серпня, вигоріло саме кафе, а також квартири над ним та сусідні підприємства. Однак власник кафе Девід Тейлор повідомив, що «відчув величезне полегшення», коли виявив серед уламків більш-менш вцілілий стіл, яким користувалася Роулінг — він постраждав від води та диму, але може бути відновлений, тому його реставрують.

Кафе The Elephant House було одним з двох, якими регулярно користувалася Роулінг. Вона писала в ньому в 1996 і 1997 роках, після того як була опублікована її перша книга про Гаррі Поттера, і часто просто сиділа за старовинним деревʼяним столом. Популярність серіалу про Гаррі Поттера призвела до того, що кафе стало популярним місцем зупинки для шанувальників серіалу.

Закладу потрібно щонайменше пів року для відновлення після пожежі. Вважається, що вона почалася в сусідньому кафе Patisserie Valerie. Першу кімнату The Elephant House вогонь знищив, а другу, де був столик, сильно задимило та залило водою під час гасіння. Власник закладу поки не втрачає надії знайти під завалами одну з книг з автографом Роулінг.