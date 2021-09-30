Британські вчені навчили штучний інтелект точніше прогнозувати погоду

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Terry McGraw / Pixabay

Фахівці лондонської компанії DeepMind (належить Google), Університету Ексетера у партнерстві з Метеорологічним бюро Великої Британії створили систему на базі штучного інтелекту, яка прогнозує поточну погоду точніше будь-яких раніше відомих методів.

Про це пишуть ВВС і пресслужба DeepMind.

Традиційні методи прогнозу погоди, як правило, дають інформацію на термін від шести годин до двох тижнів, часто з поправками. Система ШІ здатна точно визначати ситуацію на найближчі дві години на заданих ділянках території площею близько 1 кв. км і генерувати альтернативні сценарії погоди. Вона дозволяє моментально попередити про дощі і про критичні ситуації під час штормів та повеней.

Система використовує дані з зондів над Великою Британією і США, які кожні 5 хвилин вимірюють кількість опадів над певними зонами. Далі система аналізує обстановку за останні 20 хвилин і дає прогноз на найближчі 90 хв. ШІ орієнтується на середні і сильні дощі, які найсильніше впливають на життя і економіку.

Під час тесту система показала свою точність у 89% прогнозів. DeepMind продовжує розвивати систему, щоб підвищити її точність і до довготривалих прогнозів.

Очікується, що вона буде корисною в умовах зміни клімату, через що світ зіткнувся з погодними аномаліями.