У Барселоні на співачку Шакіру напали дикі кабани. Вони вкрали її сумку

Новини

Leonhard Lenz / Wikipedia

В іспанському місті Барселона на відому співачку Шакіру під час прогулянки у парку напали двоє диких кабанів.

Про це пише BBC.

Вона розповіла, що тварини схопили її сумку та втекли в ліс. У своїх соцмережах Шакіра показала фотографії розірваної кабанами сумки.

«Вони несли мою сумку в ліс, з моїм мобільним телефоном. Вони все порвали», — зазначила співачка.

Шакіра стала однією з багатьох жертв диких кабанів, які останнім часом заполонили іспанське місто. Кабани вважаються найбільш агресивними тваринами у світі та можуть виживати майже в будь-якому місці. Їх тягне до міст, де вони живуть за рахунок сміття, яке викидають люди.

У 2016 році іспанська поліція отримала понад тисячу викликів про те, що дикі кабани нападають на домашніх тварин, бігають по дорогах і заважають руху автомобілів, а також розбивають годівниці. У 2013 році один іспанський поліцейський вистрілив у кабана зі службового пістолета, але влучив у напарника.

У Європі активно зростає чисельність кабанів, наразі їх кількість на континенті перевищує 10 мільйонів.