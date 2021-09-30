Кличко заявив, що ситуація з підготовкою до опалювального сезону в Києві «близька до критичної», і нарікає на ціну газу

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Міський голова Києва Віталій Кличко впевнений, що теплоінфраструктура столиці готова до початку опалювального сезону, однак через високі ціни на газ ситуація «близька до критичної».

Про це він заявив на колегії Київської міської державної адміністрації 30 вересня.

«Технічно ми готові. Але є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної: високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи, відсутність законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній», — сказав міський голова.

Кличко нагадав, що звертався до прем’єр-міністра, аби уряд зафіксував ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 гривні за кубометр замість ринкових 35 гривень.

Міський голова заявив, що фактори, які впливають на формування тарифів, невідомі. «Ціни, за якими теплопідприємства отримуватимуть газ, ми не знаємо. Чи буде компенсація і в яких межах — ми не знаємо», — сказав він.

За словами Кличка, щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду на рівні минулого опалювального сезону, «Нафтогаз» має вилучити дискримінаційні норми з договорів на постачання газу. А місцеві бюджети мають погасити різницю в тарифах минулих років і закласти компенсацію на майбутнє.