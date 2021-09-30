На Миколаївщині посадовець запустив незаконний видобуток граніту, збитки оцінили у 273 мільйони гривень

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У Миколаївській області колишнього виконувача обов’язків директора держпідприємства при виправній колонії викрили в незаконному видобуванні корисних копалин.

Дії чоловіка завдали державі збитків на суму понад 273 мільйони гривень, повідомляє пресслужба МВС.

Слідство встановило, що у 2019 році впродовж декількох місяців чоловік, незважаючи на заборону, продовжив проводити вибухові роботи з видобування корисних копалин загальнодержавного значення — граніту в кар’єрі тодішнього Арбузинського району.

Тепер 46-річному колишньому посадовцю повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 ККУ («Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин»).

За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.