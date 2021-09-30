На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
Один український військовослужбовець загинув на сході України внаслідок обстрілів з боку російських найманців.
Про це йдеться у зведенні на сторінці Операції обʼєднаних сил.
З початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, зокрема один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Біля Новотошківського найманці здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Камʼянки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
У бік населеного пункту Попасна російські найманці також здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
«Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Обʼєднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Обʼєднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну», — повідомили у штабі ООС.
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