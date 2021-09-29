У Данії на аукціоні продали касету з невідомою піснею Джона Леннона за $58 тисяч
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Bruun Rasmussen Kunstauktioner
У Копенгагені на аукціоні продали за $58,3 тисячі рідкісний касетний запис Джона Леннона та Йоко Оно. На 33-хвилинному аудіозаписі, який зробили чотири данські підлітки у 1970 році, є пісня, яка ніколи не випускалася — Radio Peace.
Про це BBC повідомила у день аукціону, 29 вересня.
Покупець, імʼя якого залишилося невідомим, взяв участь в аукціоні по телефону. Він купив касету разом з фотографіями, на яких були Леннон, Оно та підлітки, і екземпляром шкільної газети, в якій розповідалося про їхню зустріч зі школярами.
Цю касету у 1970 році записали чотири данські школярі-хіпі, які прийшли на пресконференцію Леннона та Оно, однак запізнились і провели пізніше з ними більш приватну зустріч. У школярів був з собою позичений касетний магнітофон і мікрофон, вони записали зустріч, де Леннон виконав досі невідому пісню Radio Peace, та зробили 23 фото (їх також продали на цьому аукціоні).
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