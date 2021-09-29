В Еквадорі в одній з вʼязниць сталася сутичка банд. Загинули 30 увʼязнених

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У еквадорській вʼязниці Літораль міста Гуаякіль відбулися масові заворушення, викликані сутичкою між членами двох банд. У результаті загинули 30 увʼязнених і 48 отримали поранення.

Про це повідомляють Associated Press і місцева газета La Jornada.

Зіткнення відбулися рано вранці 29 вересня. Тюремна охорона почула постріли і кілька вибухів, після чого викликала підкріплення. У вʼязниці в цей час почалася жорстока різанина. Тактичним і оперативним підрозділам знадобилося близько 5 годин, щоб відновити порядок.

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У вʼязнів і на місці бійок знайшли вогнепальну зброю, ножі і саморобні бомби. Серед загиблих пʼять увʼязнених були обезголовлені, інші, в основному, померли від колотих ран.

За даними місцевих ЗМІ, сутички відбулися між членами банд «Лос Лобос» і «Лос Чонерос».