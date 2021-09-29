Роскомнагляд пригрозив заблокувати YouTube за те, що відеохостинг видалив канали Russia Today

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Роскомнагляд зажадав від компанії Google розблокувати два німецькі YouTube-канали російського пропагандистського телеканалу Russia Today — RT DE і Der Fehlende Part (DFP).

Якщо компанія цього не зробить, то відеохостингу може загрожувати блокування на території Росії, пише «РБК».

Відомство направило лист керівництву Google «з вимогою в максимально короткі терміни зняти всі обмеження з YouTube-каналів, що належать російському ЗМІ Russia Today».

«У разі невиконання передбачені заходи повного або часткового обмеження доступу», — зазначили у відомстві.

Компанія Google, що володіє YouTube, пояснила, що канали публікували неправдиві відомості про COVID-19, тому й були заблоковані.