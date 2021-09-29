Лава від виверження вулкану на Канарах сягнула океану. На острові оголосили локдаун через токсичну пару
- Автор:
- Софія Ходєва
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Jacopo K. Natale / Twitter
Розпечена лава, яка тече островом Ла-Пальма після виверження вулкану Кумбре-В’єха, сягнула Атлантичного океану у вечір вівторка, 28 вересня.
Про це повідомляє Reuters.
Коли лава сягнула води, від контакту із солоною водою розпочалося виділення токсичних газів і пари.
«Усіх людей в радіусі двох кілометрів евакуювали, а ширша територія перебуває на карантині», — заявив міський голова Тасакорте Хуан Мігель Родрігес Акоста і додав, що токсична хмара випарів рухається на безлюдний схід острова, тому потреби в чергових евакуаціях поки немає.
Він сказав, що всі дороги на півдні Ла-Пальма «відрізані» від транспортного сполучення через потоки лави.
Служба швидкої допомоги Канарських островів закликала тих, хто перебуває на відкритому повітрі менш ніж за 3,5 км від ураженої території, негайно знайти безпечне місце для укриття та захищати рот і ніс вологою тканиною.
Влада Канарських островів порадила жителям східного узбережжя Ла-Пальми захистити двері та вікна клейкою стрічкою і вологими рушниками, щоб токсичні гази, які виділяє лава, не проникли в будинки.
- Ла-Пальма з населенням понад 83 тисячі людей входить до складу архіпелагу Канарських островів. Виверження вулкана в південній частині острова сталося 19 вересня. Його спричинив невеликий землетрус в районі Лас-Манчас магнітудою 4,2. Тоді ж влада оголосила про евакуацію. Попередньо, стихія завдала збитків на €400 мільйонів.
- Унаслідок виверження вулкана поки не зареєстрували серйозних травм або смертельних випадків, але близько 15% економічно важливих бананових культур острова можуть опинитися під загрозою, що може лишити тисячі людей без робочих місць.