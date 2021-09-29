Лава від виверження вулкану на Канарах сягнула океану. На острові оголосили локдаун через токсичну пару

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Jacopo K. Natale / Twitter

Розпечена лава, яка тече островом Ла-Пальма після виверження вулкану Кумбре-В’єха, сягнула Атлантичного океану у вечір вівторка, 28 вересня.

Про це повідомляє Reuters.

Коли лава сягнула води, від контакту із солоною водою розпочалося виділення токсичних газів і пари.

«Усіх людей в радіусі двох кілометрів евакуювали, а ширша територія перебуває на карантині», — заявив міський голова Тасакорте Хуан Мігель Родрігес Акоста і додав, що токсична хмара випарів рухається на безлюдний схід острова, тому потреби в чергових евакуаціях поки немає.

Він сказав, що всі дороги на півдні Ла-Пальма «відрізані» від транспортного сполучення через потоки лави.

Служба швидкої допомоги Канарських островів закликала тих, хто перебуває на відкритому повітрі менш ніж за 3,5 км від ураженої території, негайно знайти безпечне місце для укриття та захищати рот і ніс вологою тканиною.

Влада Канарських островів порадила жителям східного узбережжя Ла-Пальми захистити двері та вікна клейкою стрічкою і вологими рушниками, щоб токсичні гази, які виділяє лава, не проникли в будинки.