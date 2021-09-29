Amazon представила домашнього робота Astro для перенесення речей, відеоспостереження та відтворення музики

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Американська компанія Amazon представила домашнього робота Astro, який розроблений на основі технологій для «розумного» голосового асистента Alexa.

Помічник на колесах може виконувати завдання, характерні для «розумних» колонок з дисплеєм, а також пересуватися по будинку, скануючи і запамʼятовуючи кімнати, пише The Verge.

Робот призначений для виконання таких завдань, як спостереження за житлом, налаштування підпрограм і нагадувань. Також Astro може відтворювати музику і телешоу, катаючись по дому.

Ним можна керувати дистанційно через додаток і отримувати звіти, якщо робот «помітить» у домі щось незвичайне.

У робота є камера, яка піднімається на кронштейні (до 1 м), за допомогою неї він стежить за будинком.

Також у робота є функція розпізнавання облич — наприклад, на нього можна щось покласти і попросити передати конкретній людині в будинку.

Astro реагує на голосові команди та може «розповісти» про погоду, результати спортивного матчу або включити музику.

Продажі робота від Amazon почнуться найближчим часом, але тільки у США й за спеціальними запрошеннями. Пристрій доступний за початковою ціною $999,99 і стандартною — $1 449,99.

Також Amazon розпочала продаж автономної літаючої камери спостереження для дому. Вартість Always Home Cam — $250, зараз передзамовлення на пристрій доступне тільки для жителів США.