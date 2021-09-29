В Австралії аборигенам повернули найстаріший у світі тропічний ліс

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В Австралії аборигенам повернули у власність Дейнтрі — найстаріший у світі тропічний ліс. Про це в середу, 29 вересня, повідомила міністр навколишнього середовища Меган Скенлон, а деталі пише BBC.

Цьому обʼєкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО понад 180 мільйонів років, і він є домом для многих поколінь аборигенів. Відтепер, відповідно до угоди, народ Куку Яланджі керуватиме національним парком разом з урядом штату Квінсленд. Угода стосується обох сторін лісу — ущелини Моссман і мису Скорботи, та інших національних парків Квінсленду: Сідар-Бей, Блек-Маунтін і Острови Надії, загальна площа яких становить понад 160 тисяч гектарів.

«Ця угода визнає їх право володіти своєю країною і керувати нею, захищати свою культуру і ділитися нею з відвідувачами в міру того, як вони стають лідерами в індустрії туризму», — йдеться в заяві міністра навколишнього середовища Меган Скенлон.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, дискусії щодо цього тривали чотири роки. Люди Куку Яланджі хотіли одноосібно управляти лісами та іншими тропічними регіонами.

Дейнтрі межує з Великим Барʼєрним рифом і є однією з головних туристичних памʼяток Австралії. Він славиться своєю давньою екосистемою і природною красою: лісові пейзажі, дикі річки, водоспади, ущелини і білі піщані пляжі.

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Регіон Дейнтрі внесли до списку всесвітньої спадщини в 1988 році — після кампанії з протидії лісозаготівлям. ЮНЕСКО вважає його «надзвичайно важливою» ділянкою з багатим і унікальним біорізноманіттям, де мешкають понад 3 тисячі видів рослин, 107 видів ссавців, 368 видів птахів і 113 видів рептилій.

Крім цього, Дейнтрі містить залишки великих лісів Гондвани, які покривали Австралію і деякі частини Антарктиди до того, як континенти розділилися від 50 до 100 мільйонів років тому. Таким чином, тропічний ліс «являє собою безпрецедентний звіт про екологічні та еволюційні процеси, що сформували флору і фауну Австралії».

«Його жива флора з найвищою концентрацією примітивних, архаїчних і реліктових таксонів є найближчим сучасним аналогом лісів Гондвани», — йдеться в повідомленні ЮНЕСКО.