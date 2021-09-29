У Швеції скасували майже всі карантинні обмеження
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Bloomberg / Contributor
У Швеції з 29 вересня скасовуються майже всі карантинні обмеження. Влада лише рекомендує невакцинованим і надалі дотримуватися соціальної дистанції та не відвідувати заклади.
Про це пише The Local.
Скасовуються будь-які обмеження щодо роботи барів та ресторанів. Також скасовуються і обмеження щодо масових заходів і заходів у закритих приміщеннях. Це дозволить проводити великі концерти та спортивні події.
Також шведський уряд скасував рекомендацію для дистанційної роботи. Водночас Агентство охорони здоровʼя порадило роботодавцям повертати своїх працівників в офіси поступово. А якщо у працівника є симптоми хвороби, він повинен лишатися вдома.
Одна з основних рекомендацій, яка залишається після 29 вересня, — залишатися вдома у разі наявності симптомів та проходити тестування.
- У червні 2020 року головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вперше визнав помилкою запропонований ним підхід у боротьбі з коронавірусом, який передбачав відмову від тотального карантину. На його думку, було б більш розумно слідувати стратегії інших країн під час пандемії.
- У грудні 2020 року король Швеції визнав неефективною стратегію влади у боротьбі з коронавірусом — у країні не було жорстких карантинних заходів. За словами короля, через відсутність жорсткого карантину у Швеції від коронавірусу померло більше людей, ніж у країнах-сусідах.