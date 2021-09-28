«Слуга народу» подала в Раду проєкт про призначення виборів мера Кривого Рогу на 27 березня

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Соколовська Інна / УНІАН

Народні депутати від «Слуги народу» подали до Верховної Ради проєкт постанови, що пропонує призначити позачергові вибори мера Кривого Рогу на 27 березня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба партії.

Проєкт зареєстрований під номером № 6116. Він передбачає доручити Центрвиборчкому і Кабміну організаційне та фінансове забезпечення позачергових виборів.

Крім цього, зареєстровані проєкти постанов про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області (№ 6114) та Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (№ 6115).