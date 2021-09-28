Денісова: У Криму силовики зламали двері та обшукали помешкання 74-річної матері українського активіста

Новини

Facebook / Людмила Денісова

В окупованому Криму співробітники ФСБ зламали двері та увірвалися до квартири матері українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Обшуки в помешканні 74-річної жінки тривали з шостої ранку упродовж трьох годин з порушенням процесуальних прав: без жодних пояснень і роз’яснення прав, обов’язків і порядку проведення слідчих дій, без надання оригіналу рішення суду або постанови слідчого, а також без адвокатів.

«Унаслідок безчинств зламані меблі та пошкоджені особисті речі. Вилучено телефон й інші електронні носії без залучення до цього технічного фахівця, обов’язкового копіювання матеріалів та належного їхнього оформлення», — заявила Денісова.

Жінку доставили до «слідчого управління ФСБ», де безпідставно тримали кілька годин. Денісова назвала ці дії переслідуванням за проукраїнську позицію її сина, який проживає на підконтрольній Уряду території.

«Звертаюся до генерального прокурора РФ з вимогою негайно провести перевірку дій щодо незаконного проникнення до помешкання нашої співгромадянки та подальшого її тримання. Вимагаю від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів щодо поновлення прав української громадянки та попередження в майбутньому таких випадків щодо громадян України», — додала омбудсмен.

Хто такий Станіслав Краснов?

Український активіст, учасник війни на Донбасі. Брав активну участь у блокаді окупованого Криму, був співкоординатором штабу акції та комендантом табору.

У 2016 році Краснов був затриманий СБУ з формулюванням «за підозрою в незаконному зберіганні зброї, замаху на терористичний акт та державній зраді». Сам Краснов звинувачував СБУ у застосуванні до нього насильства. У березні 2016 року його звільнили з-під варти.